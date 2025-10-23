クラランスは11月14日、“パリの空を彩る夕暮れ”をテーマにした「リップコンフォートオイル」2種を限定発売します。■メイクアップとリップケアのダブルパフォーマンス！同商品では、植物オイルによるリップケア効果と、オイルならではのツヤや透ける発色を両立した限定コレクション。トリプルプラントカクテルNと、たっぷりのトリートメント成分で唇を優しく包みこみ、長時間保湿を叶えます。フォーミュラの98％がリップケア成分