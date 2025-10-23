【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目J SOUL BROTHERS・岩田剛典の、ソロとして初のドラマタイアップとなる新曲「Reaching for Your Light」が、10月23日より先行配信スタート。MVも公開された。 ■MVではひとりの女性を追いかける一途な想いを表現 「Reaching for Your Light」は、現在放送中のテレ東ドラマ NEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』のオープニングテーマ曲として、書き下