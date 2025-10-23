くふうカンパニーは10月22日、「ブラックフライデー」に関する調査の結果を発表した。生活者8,386名を対象にした調査は2025年10月10日〜13日、同社が運営する「トクバイ」導入企業113社への調査は2025年10月3日〜15日、インターネットで行われた。○「ブラックフライデー」の認知度は95.5%「ブラックフライデー」の認知度「ブラックフライデー」はアメリカ発祥のセールのことで、日本でも晩秋の風物詩として定着しつつある。2025年