日経平均株価が一時900円余り値下がりしました。23日朝の日経平均は、22日のアメリカ市場で米中関係の悪化の懸念などから主要な株価指数が下落した影響などを受け、値下がりして取引が始まっています。【映像】日経平均 一時900円超値下がり日経平均は現在、22日より656円安い4万8649円です。（ANNニュース）