元テレビ朝日社員の玉川徹氏が23日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。モバイルバッテリーの発火事故が相次いでいることについてコメントした。番組では、国内最大のモバイルバッテリーメーカー「アンカージャパン」に経済産業省が行政指導を行った話題を取り上げた。「アンカー」は21日、モバイルバッテリー4製品の製造工程で異物が混入し、ショートする恐れがあるとして52万台を自主回収すると発表