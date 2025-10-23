金価格高騰で素人も手を出すように車の後部座席に乗せられ、警察署に入っていく男は、カメラのフラッシュを浴びても、一切動揺することなく、不敵な眼差しを向けていた。その一方で、同様に署に入っていく女たちは、顔を撮られまいと、顔を横に向けたり伏せたりと必死だった──。10月20日、警視庁西新井署は、職業不詳、西村昌盛容疑者（34）と、同じく職業不詳、大坪美香容疑者（30）ら実行役の女性３人を関税法違反などの疑いで