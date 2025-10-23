巨人・岡本和真がポスティングでメジャー移籍へプロ野球、セ・リーグの巨人は22日、岡本和真内野手について今オフのポスティング制度を利用した米大リーグ球団との移籍交渉を認めると発表した。通算248本塁打の大砲の挑戦に、米ファンもさっそく反応。“争奪戦”が勃発した。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xは日本時間23日、侍ジャパンのユニホームでプレーする岡本の写真を投稿。「読売ジャイアンツは、今オフシー