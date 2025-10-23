韓国発のクリーンビューティースキンケアブランド「FoRest by Greenfinger(フォレスト バイ グリーンフィンガー)」が、日本上陸1周年を記念したイベント「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」を開催します。開催日は2025年12月10日(水)で、豪華ゲストとしてブランドモデルを務めるSEVENTEENのSEUNGKWANさんが登場します！イベントは記者発表会とファンイベントの構成で実施され、SEUNGKWA