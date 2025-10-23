キッチンのシンクでつけ置き洗いをする際、排水口を閉じられるフタがあると便利。今まで水を入れたビニール袋で代用していましたが、セリアで便利なアイテムを発見しました。排水口に置くだけで水をしっかり溜められて、食器のつけ置き洗いやお掃除が捗る優れもの！準備や片付けが簡単になり、家事も楽になりますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：排水口止水フタ価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径16cm耐熱温度：8