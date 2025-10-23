キャンドゥのモバイルグッズ売り場ですごい商品を発見しました！なんと牛革が使用されている、スマホ用ハンドストラップが330円（税込）で売られていたんです。まさかこの値段で買えるとは思わずに、店頭で二度見！迷わずに購入してきました。デザイン性はもちろん、機能性も◎なので、早速チェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スマホケース用 本革ハンドストラップ キャメル価格：￥330（税込）サ