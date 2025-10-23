国民民主党の玉木代表は23日、自身のSNSに投稿し、ガソリン税の暫定税率廃止について、「政治空白のせいで来年2月にずれ込むのは問題」との認識を示した。自民党と立憲民主党の国会対策委員長が22日、国会内で会談し、自民側はガソリン税の暫定税率廃止について、来年2月1日施行とする一方、当面は段階的な補助金の引き上げで対応する案を提案した。これに対し、立憲側は年内の施行を求めて折り合わず、継続協議となった。これに関