世界140ヶ国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランド「プリングルズ」は、昨年11月に期間限定で販売した人気フレーバー『プリングルズ バターキャラメル』を11月3日より全国のコンビニエンスストア等にて再販売する。【写真】推しへメッセージを投函できる「差し入れポスト」同商品は昨年、人気KPOPアイドルのお気に入りフレーバーとして話題になった。スイート系フレーバーは、ポテトチップス市場でも年々拡大して