カンニング竹山（54）が22日、インスタグラムを更新。新幹線内で涙したことを報告した。竹山は「わけあって新幹線でおじさんが1人で泣いてしまって恥ずかしいです。。。」と明かし、タオルで目元を押さえる自身の姿を投稿した。続けて「音楽を聴いてるだけですが涙が止まりません」と理由を打ち明けた。また「因みに昨日とある番組で竹山はのあらたなキャッチは、『国民的親戚のおじさん』と言われました。お父さんではなく親戚の