リーグ優勝を決め、笑顔を見せるドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は22日、プレーオフのナ・リーグ優勝決定シリーズが日本で1試合平均734万人の視聴者数を記録し、同シリーズの史上最多を更新したと発表した。大谷、山本、佐々木のドジャースとブルワーズが対戦した。ドジャースとメッツの顔合わせで過去最高だった昨年を26％上回った。大谷が投打「二刀流」で3本塁打を放ち、投げて