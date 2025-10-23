元俳優の前山剛久さん（34）が22日までに自身のインスタグラムを更新。近影を投稿した。前山さんは「静かな時間」と一言コメント。ジャケットにジーンズの秋コーデで、ソファに座る自身の近影を投稿した。前山さんは昨年11月の舞台「ある日の通り雨と共に」で俳優復帰を予定していたが、上演見送りとなった。舞台の公式SNSで「関係各所と協議の上、安全性の確保が困難になったと判断しまして上演を見送らせていただくこととなりま