アメリカのトランプ大統領は22日、来週、韓国で行う予定の中国の習近平国家主席との首脳会談で「少なくともレアアースについては合意できると思う」と話しました。アメリカトランプ大統領「少なくともレアアースについては合意できるだろう。関税はレアアースよりもずっと強力だ」レアアースをめぐっては、中国が輸出管理の強化を発表し、アメリカが強く反発していましたが、首脳会談で緊張緩和に向けた合意ができるとの考えを示