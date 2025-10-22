とちぎテレビ 絵画と刺しゅうを組み合わせた「刺しゅう絵画」の作品展が、宇都宮市の銀行で開かれています。 舞妓（まいこ）が舞っている一瞬の美しさが繊細に表現された作品、描くのに使われているのは絵の具ではなく「糸」です。 宇都宮市の足利銀行本店の本部ロビーで開かれているのは、群馬県桐生市在住の刺しゅう画家で現代の名工の荒木千恵子さんの作品展です。足利銀行が創業１３０周年を迎えたのを記念し、