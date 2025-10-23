元AKB48／SKE48山内鈴蘭（30）が22日までにインスタグラムを更新。11月28日に発売される写真集のオフショットを公開した。山内は「2nd写真集『おきにいり』11月28日発売みんな、予約してくれたー？」と問いかけ、「オフショット少しずつ載せていくよぉ」と記し、ブラジャーのひもを肩から外しベッドに横たわる姿や、外したブラジャーを頭にかぶる後ろ姿を公開した。そして「写真集おきにいり11月30日は秋葉原『書泉ブックタ