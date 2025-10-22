とちぎテレビ 次世代型路面電車ＬＲＴが走る芳賀町では、今週末から公用車を活用したカーシェアリングの実証実験が始まります。 この実証実験は、ＬＲＴからの２次交通の検証などを目的に行うもので、芳賀町が導入したホンダ独自の運転支援システムを搭載した電気自動車の公用車２台を使用します。 町役場で２２日、報道機関向けにデモンストレーションが行われました。 車に備えられた人工知能により、運転