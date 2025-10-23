グラビアモデル宇佐美なお（26）が22日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。宇佐美は「お知らせ」と書き出し、「この時期がやってきた〜本日発売の『週刊プレイボーイ』44号『NIPPONグラドル59人』に呼んでいただきました！！今回で3回目嬉しいな〜！！」とつづり、ひもビキニ姿を公開した。続けて「どこにいるか〜！是非見つけてみてね〜！」と記し、白い水着姿の59人のグラドルの集合ショットを披露し