今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『水で泡立つキッチンクロス（洗剤付、15枚）』。少量の食器や調理器具を洗うのに便利な、洗剤が付いたキッチンクロスです！アウトドアやバーベキュー、旅行、オフィスなどに便利。水を含ませて揉み込むだけで、泡立ちも良好◎食器を隅々まできれいに洗えますよ。商品情報商品名：水で泡立つキッチンクロス（洗剤付、15枚）価格：￥110（税込）サイズ（約）：20cm