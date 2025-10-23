トリップドットコム（Trip.com）は、「人気海外航空券タイムセール」を10月25日午前10時から午後11時59分まで開催する。エコノミークラス片道航空券がソウル行きが6,900円から、上海・釜山行きが7,900円から、台北・香港行きが8,900円から、バンコク・セブ行きが10,900円から、バリ行きが19,900円からから。搭乗期間は10月25日から2026年1月31日まで。対象は日本版アプリからの予約かつ会員に限られ、1人1回限り購入できる。また、