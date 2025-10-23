【トロント（カナダ）＝帯津智昭】ポスティングシステムによる米大リーグ移籍を目指すことになった巨人の岡本について、大リーグ公式サイトや複数の米メディアは２２日、日本のプロ野球や国際大会での実績を伝え、注目度の高さをうかがわせた。大リーグ公式サイトは「日本のスター、カズマ・オカモトがポスティングへ」とのタイトルの記事を掲載した。２０２３年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）決勝で、米国代