２３日告示された広島県知事選は、無所属の新人３人による争いが確定した。投開票は１１月９日。立候補したのは届け出順に、前副知事の横田美香氏（５４）（自民・立民・国民・公明推薦）、元電器会社社員の大山宏氏（７７）、新日本婦人の会県本部委員の猪原真弓氏（６４）（共産推薦）。４期務めた湯崎英彦知事（６０）は今期限りで引退する。