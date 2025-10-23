女優キム・ジウォンが22日、自身のインスタグラムに写真を3枚掲載した。アンバサダーとして活動している、イタリアブランド「Duvetica（デュベティカ）」の25年冬キャンペーンのカット。アイボリー系のダウンジャケットに同色系ニットをあわせたカットや、スカイブルー、ブラックのアウターを着こなすショットがアップされた。「涙の女王」主演などで知られるキム・ジウォンは、来年放送予定の韓国地上波テレビ局SNSのドラマ「ドク