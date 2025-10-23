BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）の韓国軍除隊日に、ソウル市内の自宅への侵入を試みた中国人女性が、起訴猶予となった。23日までに韓国メディアが報じた。ソウル西部地検が22日、住居侵入未遂の疑いが持たれている30代の中国人女性に対し、9月10日付で起訴猶予処分を下したことを明らかにした。韓国メディアなどは、「（同地検が）女性の犯行が未遂に終わった点、再犯の危険性が高くない点を考慮した」と伝えている。中国人女