グラビアアイドルでタレントの高橋凛（35）が22日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。高橋は「本日発売週刊実話さん表紙やらせてもらっております」と報告し、「みなさまぜひGetしてください」と呼びかけ、透け感のあるシャツを羽織った、光沢のあるビキニ姿を公開した。この投稿に「今日もめっちゃ可愛いですね」「めちゃくちゃセクシーですね」「セクシー過ぎ〜」「凛ちゃん表紙おめでとう…！」など