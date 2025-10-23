カラオケ店・ビッグエコーを展開する第一興商は22日、公式サイトにて、店舗での迷惑行為について声明を発表した。【写真】「ビッグエコー」Xでも言及「ビッグエコー店舗での迷惑行為に関するお知らせ」と題した文書を発表。「10月20日22時30分頃、『カラオケルーム内で自身の股間をメニュー表で隠した姿の動画がSNS上へ投稿されており、ビッグエコーの店舗なのではないか？』とのご指摘があり、その後、同様のご指摘がインター