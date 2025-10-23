22日夕方、秋田市河辺の市道で貨物車がクマと衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。秋田東警察署の調べによりますと22日午後5時30分ごろ、秋田市河辺北野田高屋字桃ノ木沢の市道を秋田市河辺方向から大仙市方向に走っていた普通貨物車が、道路上にいたクマ1頭に衝突しました。運転していた大仙市の50代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い民家まで