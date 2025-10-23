昨夜、横手市杉沢の市道で車がクマと衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。横手警察署の調べによりますときのう午後11時15分ごろ横手市杉沢字上台の市道を横手市睦成方向から横手市金沢中野方向走っていた普通乗用車が、歩いていたクマ1頭に衝突しました。運転していた宮城県の30代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い民家までは約50メートル