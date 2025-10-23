モデルでタレントの大倉士門（32）が22日に自身のインスタグラム更新。妻でタレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）との3年目の結婚記念日を報告した。「2025年10月22日！今日は結婚して3年の記念日でした」と報告。「恒例の結婚記念日は日帰り国内旅行！今回の弾丸旅行に選んだのは『熊本！！！！！！』」と結婚記念日の熊本への夫婦旅行を明かした。「朝から、グルメも観光もレジャーもしっかり二人で堪能！」とつづり、