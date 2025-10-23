【カイロ共同】AP通信は22日、欧州を目指すアフリカ移民を乗せた船がチュニジア中部の沖合で沈没し、40人が死亡したと伝えた。死者には子どもも含まれるという。沈没の原因は不明。地元当局者の話としている。船には約70人が乗っていたとみられ、30人が救助されたという。チュニジアや隣国リビアから地中海を渡って欧州を目指す移民は後を絶たず、海難事故が相次いでいる。