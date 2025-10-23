アベノミクス開始時の米ドル／円は80円の「超円高」 第2次安倍政権の経済政策「アベノミクス」がスタートする前、米ドル／円は80円程度での推移が続いていた。戦後の米ドル／円の最安値は75円なので、最安値近辺での推移となっていたわけだ（図表1参照）。【図表1】米ドル／円の推移（1990年～） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成 これに対して、今回、高市政権がスタートする足下の米ドル