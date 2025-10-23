フランスのルーブル美術館で起きた強盗事件を受け、美術館の館長が公聴会に出席し、警備体制の不備などについて説明しました。ルーブル美術館のデカール館長は22日、フランス上院で開かれた公聴会に出席し、「私たちの弱点は強盗団の侵入を十分に事前に察知できなかったことだ」と話し、強盗団が侵入した窓を撮影するカメラについて老朽化のため撮影できていなかったと明らかにしました。また、今回の強盗事件は「老朽化した防犯・