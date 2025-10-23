カーリングのパンコンチネンタル選手権（ＰＣＣＣ、米ミネソタ州）で、女子日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が初黒星を喫した。２２日の１次リーグ第３戦で中国と対戦。第２エンド（Ｅ）に１点を先制するも、第３、４Ｅは両チーム無得点に終わるなど、膠着状態が続く。１―２の第７Ｅに両チーム初の複数得点を奪って３―２と逆転するも、その後１点ずつ取り合って迎えた最終第１０Ｅは２点を許し、４―５で敗れた。２１日の