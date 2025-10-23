2018年にうどん県PR団に任命されたヤドン©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 香川県は11月22日と23日、高松市の瓦町FLAGと丸亀町グリーンで「ヤドンパラダイスin香川2025」コラボイベントを開催します。 2018年からうどん県PR団として活躍し