インフォメティスはウリ気配。２２日取引終了後、通期業績予想を下方修正する可能性があると発表した。大口顧客との取引終了に伴うもの。加えて案件のプロジェクト進行や顧客導入時期の遅れ、新規獲得の後ろ倒しなども響く見通し。同社は現時点で２５年１２月期の売上高を１３億２５００万～１７億４７００万円（前期比３４．９～７７．９％増）、純利益を１億１５００万～２億８５００万円（同２．０～