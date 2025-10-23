靜甲は４連騰。２２日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を４００億円から４４０億円（前期比９．７％増）へ、営業利益を１０億円から１３億円（同９．０％減）へ上方修正すると発表した。営業体制の強化による受注増加などが寄与する。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS