日本調理機がストップ高カイ気配となっている。同社は２２日取引終了後、２５年９月期通期の単独業績予想を発表。営業利益の見通しは従来の４億８０００万円から８億４４００万円（前の期比２０．２％減）に引き上げた。 売上高予想も１７０億円から１８１億１８００万円（同１．８％減）に上方修正。学校給食以外の集団給食分野で想定を超える受注を獲得したことや、資材価格の高騰への対応が進んだことが主な要因だとして