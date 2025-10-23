名村造船所が一時ストップ高の水準となる前営業日比７００円高の４５４０円に買われ、上場来高値を更新。内海造船が急騰するなど、造船関連株への資金流入が顕著となっている。２３日付の日本経済新聞朝刊は、「日本の造船業の建造量倍増を目指し、今治造船など国内１７社でつくる業界団体は近く３５００億円の設備投資を表明する」と報じた。大型投資を自前で賄うことには限界があるとし、２３日に政府に「必要な支援規模と支援