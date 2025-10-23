消防によりますと、きのう鶴岡市羽黒町の山中にキノコ採りに入り遭難した女性は、けさ8時前に発見され、大きなケガもなく無事だということです。 ■きのう、キノコ採りに山に入る 22日、山形県鶴岡市の山の中でキノコ採りの女性の行方がわからなくなっていました。女性は遭難したとみて、けさから警察が捜索を行っていました。 遭難したのは、鶴岡市矢引の無職の女性（75）です。 警察によりますと女性は、22日の午後1時半ごろ