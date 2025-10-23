男子チームスプリント1回戦の日本＝サンティアゴ（共同）【サンティアゴ共同】自転車トラック種目の世界選手権が22日、サンティアゴで開幕し、チームスプリントの日本は前回銅メダルの男子（長迫、小原、太田）が1回戦でオーストラリアに敗れ、5位だった。女子（酒井、佐藤、仲沢）は予選10位で敗退した。4000メートル団体追い抜きの日本は女子（梶原、内野、池田、垣田）が予選6位で上位8チームによる1回戦に進んだ。男子（児