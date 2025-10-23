アメリカのトランプ大統領は、ハンガリーでの開催が計画されていたロシアとの首脳会談を中止したと明らかにしました。トランプ大統領「プーチン大統領との会談はキャンセルした。正しくないと感じた。目指す場所に到達できないと感じた」トランプ大統領は22日、ウクライナ情勢をめぐりハンガリーでの開催が計画されていたロシアのプーチン大統領との首脳会談を中止したと明らかにしました。そのうえでトランプ氏はこれまでのプーチ