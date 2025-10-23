アメリカのベッセント財務長官は、高市総理について安倍元総理の「後継者」と評し、「トランプ大統領と良好な関係を築けるだろう」と話しました。アメリカベッセント財務長官「彼女（高市総理）はトランプ大統領と大変親密だった安倍元総理の後継者であり、二人は良好な関係を築けると確信しています」ベッセント財務長官は22日、「FOXビジネス」の番組に出演し、トランプ大統領が今月下旬に日本を訪れ、高市総理と首脳会談を行