ICJ＝国際司法裁判所が22日、パレスチナ自治区ガザ地区の人道支援に関して、イスラエルに対し国際人道法上の義務を果たすことを求める、勧告的意見を出しました。ICJ＝国際司法裁判所は22日パレスチナ自治区ガザ地区の人道支援をめぐり、イスラエルの国際法上の義務について勧告的意見を出しました。勧告的意見を述べる法廷でICJの岩沢所長は「裁判所は、イスラエルが、国連およびUNRWA＝国連パレスチナ難民救済事業機関を含む関連