テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、高市早苗新政権について特集した。番組内では新政権発足に当たり、司会の羽鳥アナウンサーは「共同通信の世論調査で内閣支持率が６４・４％」と紹介。最近の内閣発足時の支持率が石破茂前首相が５０・７％、岸田文雄元首相が５５・７％であったことを伝え「高市政権の支持率が高くなっています」と伝えた。これに元テレビ朝日社員でコメンテーター