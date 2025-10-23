「複数の関係者は、読売ジャイアンツの岡本一塁手、三塁手が、今季終了後にポスティングされないと確信している。岡本は29歳で、日本では248本塁打の最高の打者のひとり」巨人&阪神はドラフト「外れ1位候補」までモロ被り…“西の157キロ右腕”が評価急上昇中日本時間21日、全米記者協会のフランシス・ロメロ記者が自身のXで、巨人の主砲・岡本和真（29）のメジャー挑戦について、こう投稿した。岡本は昨オフに公の場で初