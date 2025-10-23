ワールドシリーズ（日本時間25日開幕）連覇を目指すドジャースの相手がブルージェイズに決まった。ドジャース大谷はWシリーズでも「打てそうな打席」が続くのか？ 開幕まで1週間空くメリット&デメリット1993年以来、32年ぶりに出場するブ軍は今季、激戦区であるア・リーグ東地区でリーグ最高勝率.580で優勝。ポストシーズンを勝ち上がり、マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズでは第7戦までもつれながら、最後は4-3で接戦