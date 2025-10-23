「赤影、参上！！」「仮面の忍者 赤影」で青影役 金子吉延さんは週5日の病院通いで「ダイジョーブ？」まさか、令和の時代に新たな赤影のこの声を聞くことになるとは思っていなかった。感激である。「仮面の忍者 赤影」は、1967年、横山光輝の同名漫画を当時の特撮技術を駆使して映像化、光線は出るわ、怪獣は出るわ、驚くべき忍術が次々飛び出す展開で、子どもたちを夢中にさせた伝説の忍者時代劇だ。その人気を受けて、69年に公