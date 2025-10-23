俳優の南琴奈が、先日、実写映画化が発表され、SNSを中心に大きな話題となった『夜勤事件The Convenience Store』（2026年2月20日公開）で映画初主演を飾ることが明らかになった。【動画】映画『夜勤事件』特別映像原作は、Z世代を中心に絶大な人気を誇る日本のインディーゲーム制作チーム・Chilla’s Art（チラズアート）の代表作『夜勤事件』。YouTubeでの実況動画総再生数は6000万回を突破（2025年8月28日時点）。“深夜